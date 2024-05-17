В Москве похоронили журналиста Максима Кононенко

Российского журналиста Максима Кононенко похоронили на кладбище Губцево в Москве. Об этом пишут «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что могила журналиста покрыта венками, а также букетами цветов.

Прощание с журналистом прошло 17 мая в храме Живоначальной Троицы в столичном городском округе Троицке.

О смерти Максима Кононенко стало известно от его супруги. Предварительная информация указывает на то, что он скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти жизнь журналисту. Кононенко стал известен благодаря своему блогу на «Живом журнале». Там он писал под псевдонимом Mr. Parker (Мистер Паркер). После успеха в блогосфере журналист в качестве автора и колумниста сотрудничал со многими российскими СМИ, вел программы на радио и ТВ. Подробнее о творческом пути Кононенко — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умер журналист, который вел дебаты Ельцина.