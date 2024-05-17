Стали известны результаты экспертизы тормозной системы упавшего в Мойку автобуса

По данным автотехнической экспертизы, утонувший в реке Мойка автобус был исправен. О этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«В распоряжении 78 оказались предварительные данные автотехнической экспертизы автобуса, которую назначили сразу после возбуждения уголовного дела. По нашей информации, тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

На версии с дефектом тормозов ранее настаивал водитель транспорта Рахматшох Курбонов.

Днем 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержан водитель автобуса.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сроком на два месяца Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста.

Ранее сообщалось, что центральному аппарату СК РФ передали дело о падении автобуса в реку в Петербурге.