Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, уничтожили позиции и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

При этом в Минобороны России сообщили, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег.

Тренировки максимально приближены к реальности, каждый боец знает свое место и свою задачу, для этого используют макет лодки из бревен.

Ранее ВСУ применили американские ракеты ATACMS при обстреле нефтебазы в Луганске.