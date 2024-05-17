Ученые нашли свидетельства бесчинств войск Ганнибала в Пиринеях

Испанские археологи из Университета Барселоны и других научных учреждений обнаружили следы бесчинств и мародерства армии карфагенского полководца Ганнибала во время его похода на Рим в ходе Второй Пунической войны около 2200 лет назад. Исследование опубликовано научном журнале Frontiers in Environmental Archeology (FEA).

Как показали раскопки в Тоссаль-де-Балтарга, поселения железного века в горной цепи Пиринеев в 115 километрах от Барселоны, солдаты Ганнибала разорили поселение скотоводов и дотла сожгли большое хозяйство вместе с животными.

По словам археологов, в горном поселении жил народ черетани, который славился разведением скота и упоминался как в греческих, так и в римских летописях того времени.

Среди артефактов ученые нашли единственную золотую серьгу, которую, по всей видимости, намеренно спрятали перед нашествием карфагенцев.

Исследователи не обнаружили человеческих останков в руинах дома. Это указывает на то, что жители поселка знали о приближении угрозы и успели спастись бегством. Однако их овцам, козе, лошади и собаке повезло меньше — они не пережили пожар, устроенный солдатами Ганнибала.

Археологи добавили, что подобные эпизоды не были редкостью как во времена древних войн, так и в последующие столетия.

Ранее ученые нашли один из древнейших культурных артефактов неандертальцев в Евразии.