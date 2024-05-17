Премьер Словакии пришел в сознание после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора больницы.

Заместитель премьер-министра Роберт Калиняк рассказал, что врачам потребуется несколько дней, чтобы убедиться в том, что Фицо идет на поправку.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сказал, что состояние Фицо серьезное, но остается стабильным.

Сообщается, что правительство Словакии на фоне госпитализации Фицо функционирует в обычном режиме.

17 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что покушение на Фицо, выступавшего за мир на Украине, произошло в тот момент, когда Запад начал подготовку к прямому участию в конфликте.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. После операции его поместили в искусственную кому. Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Кремле ответили, усилили ли охрану Владимира Путина после покушения на Фицо.