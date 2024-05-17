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В Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость в стране

МО Финляндии хочет запретить гражданам РФ покупку недвижимости в стране

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Global Look Press

Гражданам России нужно запретить покупать недвижимость на территории Финляндии. К такому выводу пришла рабочая группа финского министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению группы, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданину страны, которая, по оценке Евросоюза, нарушила территориальную целостность и независимость иного государства и может нести угрозу нацбезопасности Финляндии.

В публикации уточняется, что означенный запрет коснется как физических, так и юридических лиц. Нововведение не затронет граждан с постоянным действующим видом на жительство в Финляндии либо в другой стране ЕС, а также лиц с двойным гражданством.

В январе в Финляндии рабочая группа начала изучение закона о запрете на покупку недвижимости в стране для граждан России.

До этого глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что русофобская политика нынешних властей Финляндии привела государство к кризису, когда промышленные предприятия прекращают работу, туристический бизнес несет убытки, а области, которые находятся на границе с Россией, пустеют.

Ранее финский журналист раскрыл, зачем на самом деле Хельсинки закрыл границу с РФ.

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