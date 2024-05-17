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В «Спартаке» приняли решение по Луневу

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» не будет подписывать Лунева

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Московский «Спартак» не будет предлагать контракт российскому вратарю Андрею Луневу, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, столичный клуб не планирует в предстоящее летнее трансферное окно укреплять вратарскую линию и сосредоточится на других целях.

В нынешнем сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах», где провел 32 матча, десять из которых отстоял на ноль. Действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся).

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может собрать полные трибуны на чемпионском матче.

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