Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парада в День независимости Грузии 26 мая не будет

Посольства Грузии в ряде стран отменили парад в День независимости 26 мая

close
100%
РИА «Новости»

Посольства Грузии в Эстонии, Болгарии, Бельгии, Чехии и консульство в американском Сан-Франциско отменили праздничные приемы в честь национального праздника — Дня независимости 26 мая. Об этом сообщает телекомпания Formula со ссылкой на пресс-службу грузинского министерства иностранных дел.

«Прием 26 мая в части дипведомств «перенесен по техническим причинам», — указывается в материале.

Согласно заверениям ведомства, праздничные мероприятия обязательно перенесут на другую дату и сообщат позднее.

По мнению представителей оппозиции, причиной отмены торжественных церемоний стал тот факт, что 26 мая у дипломатических ведомств республики по всему миру пройдут митинги против закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами