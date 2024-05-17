Парада в День независимости Грузии 26 мая не будет

Посольства Грузии в Эстонии, Болгарии, Бельгии, Чехии и консульство в американском Сан-Франциско отменили праздничные приемы в честь национального праздника — Дня независимости 26 мая. Об этом сообщает телекомпания Formula со ссылкой на пресс-службу грузинского министерства иностранных дел.

«Прием 26 мая в части дипведомств «перенесен по техническим причинам», — указывается в материале.

Согласно заверениям ведомства, праздничные мероприятия обязательно перенесут на другую дату и сообщат позднее.

По мнению представителей оппозиции, причиной отмены торжественных церемоний стал тот факт, что 26 мая у дипломатических ведомств республики по всему миру пройдут митинги против закона об иноагентах.