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«Динамо» может собрать полные трибуны на чемпионском матче

«Динамо» ожидает аншлаг на матче 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Московское «Динамо» близко к реализации всех билетов на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По сообщениям пресс-службы бело-голубых, клуб реализовал на матч более 20 тысяч билетов при максимальной вместимости стадиона в 25 716 зрителей.

По итогам матчей 28-го тура в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В следующем туре «Динамо» проведет домашнюю игру против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится 19 мая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. Эта игра может стать чемпионской для бело-голубых в случае, если при их победе «Краснодар» и «Зенит» потеряют очки в своих матчах.

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