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Афганистан хотел бы вернуться к постоянным закупкам нефтепродуктов из России

РИА: Афганистан стремится восстановить импорт нефтепродуктов из РФ

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Martin Meissner/AP

Афганистан надеется на снятие ограничений РФ на импорт российских нефтепродуктов и восстановление постоянных закупок. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Контракты есть со многими компаниями. Естественно, эти соглашения есть у нашего частного сектора, но контракты временные, а не действующие на постоянной основе», — отметил представитель министерства.

Афганские компании заключают с российскими поставщиками соглашения на три-четыре месяца или полгода. По истечении срока контракты заключаются повторно, пояснил Азизи.

Афганистан наращивал импорт нефтепродуктов из России, пока в 2023 году Москва не ввела ограничения.

На прошлой неделе экспорт российской нефти морским путем упал до двухмесячного минимума. Объем поставок снизился в соответствии с обещанным Москвой сокращениям добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее стало известно, что будет с ценами на бензин в России в ближайшее время.

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