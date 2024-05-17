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Финансист не исключил доллар ниже 90,7 рубля на следующей неделе

Финансист Бабин: курс доллара может опуститься ниже 90,7 рубля на будущей неделе

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Курс доллара может опуститься ниже 90,7 рубля на следующей неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На следующей неделе фактор налогового периода должен усилиться на фоне приближения пика фискальных платежей экспортеров 28 мая. В результате доллар может проверить на прочность поддержку 90,7 рубля, вблизи которой вчера был установлен двухмесячный минимум», — отметил эксперт.

По его словам, сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения в России сохраняется, что обеспечивает стабильность курса рубля и его относительно низкую волатильность.

Рубль в начале торгов на Мосбирже 17 мая находился под умеренным давлением, но после открытия основной сессии укрепился. Правда, удержаться в плюсе не удалось, вскоре рубль стал сдавать позиции и торгуется сейчас с небольшими потерями к бивалютной корзине. По данным биржи на 15:51 мск 17 мая, доллар стоит 91,01 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов 16 мая, американская валюта подорожала на 4 копейки. Евро торгуется на уровне 98,76 рубля, что на 2 копейки меньше уровня закрытия торгов накануне.

Ранее в ВТБ назвали одну из самых популярных валют у россиян.

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