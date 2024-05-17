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США открыли в Польше самую восточную базу спецназа в Европе

Возле польского Кракова открыли самую восточную базу спецназа США в Европе

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Sergei Stepanov/Global Look Press

Генеральный консул США в  Кракове Эрин Никерсон сообщила радиостанции RMF24, что 17  мая открылась база Сил специальных операций США Miron Camp возле международного аэропорта «Краков-Балице».

«Miron Camp  — это ротационная база для американских Сил специальных операций. Это означает постоянное взаимодействие между польским и  американским спецназом»,  — сказала она.

Никерсон уточнила, что на базе в порядке ротации будут постоянно находиться от 100 до 150 американских военных.

Miron Camp стала самой восточной базой спецназа Соединенных Штатов в  Европе.

В начале мая посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявлял, что Россия будет вынуждена реагировать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД.

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