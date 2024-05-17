США открыли в Польше самую восточную базу спецназа в Европе

Генеральный консул США в Кракове Эрин Никерсон сообщила радиостанции RMF24, что 17 мая открылась база Сил специальных операций США Miron Camp возле международного аэропорта «Краков-Балице».

«Miron Camp — это ротационная база для американских Сил специальных операций. Это означает постоянное взаимодействие между польским и американским спецназом», — сказала она.

Никерсон уточнила, что на базе в порядке ротации будут постоянно находиться от 100 до 150 американских военных.

Miron Camp стала самой восточной базой спецназа Соединенных Штатов в Европе.

В начале мая посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявлял, что Россия будет вынуждена реагировать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД.