Климкин сообщил о переманиваниях Порошенко

Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, что экс-президент страны Петр Порошенко предлагал ему работу в его партии. Об этом он рассказал украинским СМИ.

По словам Климкина, он никогда не собирался уходить в партию Порошенко и не желал этого.

Министр отметил, что он сам планировал выдвинуть свою кандидатуру в депутаты, но решил не становиться частью Рады.

Климкин отметил, что в будущем он видит себя на разных постах, в частности, на месте мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее сообщалось, что Климкин срочно ушел в отпуск после скандала.