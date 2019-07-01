SZ: G20 принадлежал Путину, Трампу и Си Цзиньпину

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На состоявшемся саммите G20 президента США Дональда Трампа мало интересовали такие главы правительств, как немецкий канцлер Ангела Меркель, гораздо больше — президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Как пишет Die Sueddeutsche Zeitung, они и им подобные доминировали на мероприятии.

Отмечается, что на вопрос, чем в отношении мировой политики запомнятся прошедшие выходные, можно дать два ответа. При позитивном взгляде на вещи встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне может быть воспринята как знак надежды. При негативной оценке событий прошедшие выходные полны пустых жестов и пустых слов. В Пханмунджоме Трамп позаботился о красивых фотографиях для своей предвыборной кампании, а на G20 в Осаке с наиболее могущественными автократами мира удалось договориться только о том, что существовало и до этого.

Издание замечает, что на 12 страницах с трудом согласованного заявления по итогам саммита нет заслуживающих доверия заключений по поводу лучшего совместного будущего. Это всего лишь документ, где удалось зафиксировать то, что уже долгое время является предметом договоренностей, в том числе в сферах торговли и климата. На саммите внимание принадлежало Трампу и автократам, и европейцы смогли почувствовать, как изменилась расстановка сил. Ограниченное внимание Трампа принадлежало главе КНР Си, президенту Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду.