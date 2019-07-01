В Раде порекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет по иностранным делам Украины порекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии. Об этом сообщает RT.

Председатель делегации Украины Владимир Арьев сказал, что не следует возобновлять работу «до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет».

Также он добавил, что Москва должна освободить моряков и «политический заключенных» без сделки.

Комитет попросил отозвать приглашение ПАСЕ быть наблюдателями на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Ранее в Киеве вспомнили об условиях возврата России в ПАСЕ.