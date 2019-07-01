Медведев: «Единая Россия» должна помогать людям «сегодня, а не завтра»

Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев убежден, что партия должна приходить на помощь людям незамедлительно. Для этого он считает необходимым создать новые сервисы для двусторонней связи.

В статье, опубликованной в понедельник в газете «Известия», Медведев поднял тему, как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым. «Партийная деятельность должна стать своего рода «набором сервисов», - написал председатель «Единой России».

Он напомнил, что слово «сервис» в переводе с латыни означает «служение». «Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», - цитирует Медведева ТАСС.

По его мнению, партия должна «предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек, они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей». «Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект», - отметил Медведев.