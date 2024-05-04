В Екатеринбурге отменили репетицию парада Победы

Репетицию парада Победы отменили в Екатеринбурге из-за сильного снегопада, который обрушился на город и регион в ночь на 4 мая. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Тренировка отменена по погодным условиям, генеральная репетиция состоится 7 мая», – сказал собеседник агентства.

4 мая поезд «Орлан» с пассажирами застрял на полпути из Челябинска в Екатеринбург из-за снега.

До этого сообщалось, что Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередачи (ЛЭП) и крушащий деревья. В ночь на 4 мая сильный снегопад наблюдался в Екатеринбурге.

Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах региона, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Ранее стало известно, что президент азиатской страны посетит парад Победы.