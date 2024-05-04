В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Вечером 3 мая в Белгородской области была запущена сирена опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

До этого российские военные показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

Ранее беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области.