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Саша Стоун рассказал, что вышел на новый уровень отношений со своей возлюбленной

Блогер Саша Стоун проговорился, что начал жить с возлюбленной Надеждой Сысоевой

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sashka_stone/inadenka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Саша Стоун проговорился на шоу «Утро. ТНТ», что начал жить вместе со своей возлюбленной и актрисой Надеждой Сысоевой.

«Утро у меня начинается в первую очередь с прогулки с собаками, потому что в любом случае, если я этого не сделаю, то потом придется убираться дома», — заявил знаменитость в эфире.

Затем ведущая проекта Анна Хилькевич отметила, что у Стоуна одна собака. После чего спортсмен признался, что теперь с ним, помимо его французского бульдога, также живет мальтипу Сысоевой.

«Да, это собака Нади. Мой пес, знаешь, такой молчаливый, ленивый в какой-то степени, он не будет никого трогать. А вот Расти, даже если я хочу выспаться, будет тебе по лицу лапами бить», — поделился Стоун.

В конце января звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву засняли на отдыхе с бывшим бойфрендом Вали Карнавал и блогером Сашей Стоуном. Сама пара официально никак не подтверждала свои отношения. Известно, что актриса старше Стоуна на 15 лет. До этого блогер состоял долгое время в отношениях с Валей Карнавал.

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