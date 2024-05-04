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Посол Казахстана опроверг утверждения о русофобии в стране

Посол Казахстана Абаев назвал абсолютной чушью утверждения о русофобии в стране

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KAZINFORM LIVE/YouTube

Появляющиеся в анонимных Telegram-каналах утверждения о наличии русофобии в Казахстане являются абсолютной чушью, ничего подобного на самом деле нет. С таким заявлением выступил посол Казахстана в России Даурен Абаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Меня очень смущают некоторые фейки о том, к примеру, что в Казахстане есть русофобия. Это миф», — утверждает дипломат.

По словам посла, на территории Казахстана проживает порядка 3 млн этнических русских, которые являются гражданами страны.

«Представьте себе, если бы была какая-то русофобия. Этого нет и быть не может», — заявил Абаев.

Он подчеркнул, что у народов России и Казахстана похожий менталитет, а в самой республике хорошо знают русский язык.

«По чистоте русского языка в Казахстане ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», — констатировал посол.

Перед этим Абаев анонсировал визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву 8-9 мая.

Ранее сообщалось, что вбросы о русофобии в Казахстане противоречат мнению экспертов и фактам.

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