На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области в ночь на субботу. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным минэнерго, пришлось привлекать аварийную помощь из европейских государств, чтобы покрыть образовавшийся дефицит в энергосистеме Украины.

«Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны», — отмечается в сообщении.

Утром глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе в результате взрывов. По его словам, зафиксированы повреждения объектов в Павлоградском и Никопольском районах. При этом Лысак не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

В ночь на 4 мая украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Павлограде Днепропетровской области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Ранее глава минэнерго Украины назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.