Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия в стране

MP: будущее Польши под вопросом из-за планов по размещению ядерного оружия

close
100%
Министерство обороны РФ

Будущее Польши окажется под вопросом на фоне риска эскалации конфликта в Европе, если на территории страны будет размещено ядерное оружие Соединенных Штатов. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«В таком положении дел следует задать качественный вопрос: как будет выглядеть Польша и ее жители после массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками, направленных на расположенное в Польше американское ядерное оружие с целью его уничтожения», — говорится в сообщении издания.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США. По его словам, будут сделаны все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать безопасность России.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в МИД Польши раскритиковали слова Дуды о ядерном оружии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами