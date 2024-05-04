В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия в стране

Будущее Польши окажется под вопросом на фоне риска эскалации конфликта в Европе, если на территории страны будет размещено ядерное оружие Соединенных Штатов. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«В таком положении дел следует задать качественный вопрос: как будет выглядеть Польша и ее жители после массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками, направленных на расположенное в Польше американское ядерное оружие с целью его уничтожения», — говорится в сообщении издания.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США. По его словам, будут сделаны все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать безопасность России.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в МИД Польши раскритиковали слова Дуды о ядерном оружии.