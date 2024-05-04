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Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве после скандала с фестивалем Хаматовой

В Москве отменили юбилейный концерт барда Сергея Никитина

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sergeytatiananikitiny.com

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина. Об этом сообщает афиша мероприятий Центра авторской песни.

Причину отмены организаторы не уточняют.

«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — рассказали в Центре авторской песни.

Посвященное 80-летию автора юбилейное выступление должно было пройти 13 июня.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ заявили, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен состояться в мае в Черногории, чтобы «снять все сомнения».

Ранее граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн».

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