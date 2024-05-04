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Петербуржец устроил стрельбу из окна, чтобы проверить новый пистолет

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина проверил новый пистолет стрельбой из окна

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Depositphotos

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу из окна, чтобы проверить новый пистолет. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 3 мая на улице Бурцева. Местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в сторону проспекта Просвещения из окна на восьмом этаже.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего уроженца Самарской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина рассказал, что приобрел пневматический пистолет в магазине несколько часов назад, а затем решил «обмыть» обновку алкогольными напитками. После этого россиянину пришло в голову проверить оружие стрельбой из окна.

В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины пистолет. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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