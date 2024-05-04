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В Якутии двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Якутии двухлетний ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

В Якутске следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика, которого нашли под окнами пятиэтажки. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в пятиэтажке по улице Хабарова в Якутске, двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он доставлен в медицинское учреждение, врачи оценивают состояние маленького пациента как крайне тяжелое.

По факту травмирования малолетнего проверку проводит республиканский Следственный комитет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омске полиция устанавливает обстоятельства падения из окна шестилетней девочки, ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Выяснилось, что родители уложили детей спать и вышли на улицу, чтобы поднять в квартиру оставленные у подъезда велосипеды. Вернувшись, они поняли, что ребенка дома нет, семья на учетах в органах внутренних дел не состоит.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, пока родственники были дома.

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