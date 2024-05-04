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«Ни полу, ни четверть, ни полностью»: призер Игр о словах Жулина про полупьяных фигуристов

Призер Игр Галлямов резко высказался о словах Жулина про полупьяных фигуристов

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист, призер Олимпийских игр — 2022 Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале отреагировал на слова тренера Александра Жулина, который заявил, что на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.

«Ни полу, ни четверть, ни полностью. Так не уважать себя и болельщиков не могу себе представить», — написал Галлямов.

23 декабря Мишина и Галлямов стали первыми по итогам двух программ на чемпионате России. Они набрали 244,85 балла. Вторыми стали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, у них 236,32 балла. Тройку призеров замкнули Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (227,97 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон.

Ранее уехавший в США российский фигурист заявил, что нашел себе украинских друзей.

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