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У автомобилей Hyundai выявили серьезные проблемы

Hyundai отзовет более 13 тыс. автомобилей из-за дефекта выхлопной системы

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Hyundai

Корейская компания Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает carscoops.com.

Отмечается, что на 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя. В Hyundai заявили, что известно о 14 подобных инцидентах.

Бракованные детали будут заменены бесплатно при обращении собственников машин в ближайший дилерский центр.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее Росстандарт начал проверку Hyundai и Kia в России из-за риска пожаров.

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