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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок «назло» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.

Он также добавил, что отказ Британии от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию «посмешищем».

Джонсон подчеркнул, что либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам «процветание».

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о месте либерализма в мире.