Певица Бритни Спирс показала опухшую сломанную ногу, которую не лечит. Фото она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спирс рассказала, что через две недели после перелома путешествует по Мексике и не собирается прислушиваться к советам обратиться к врачу.

«Я была упрямой и сделала по-своему! Никого, к черту, не буду слушать!» — подписала она фото распухшей правой ноги с темными кровоподтеками.

2 мая появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Ричардом Полом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Спустя несколько дней Спирс опубликовала пост, в котором заявила, что передвигается на сломанной ноге и даст ей «зажить самостоятельно». По словам знаменитости, до этого ей трижды делали операцию на левой ноге, однако всякий раз после операции ей становилось больнее.

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