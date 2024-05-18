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В Госдуме рассказали о значении взятия села Старица Харьковской области

Водолацкий: освобождение Старицы перерезало поставки боеприпасов ВСУ в Волчанск

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Освобождение села Старица Харьковской области позволило полностью перерезать пути поставок боеприпасов и резервов Вооруженным силам Украины (ВСУ) в город Волчанск. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, чьи слова передает ТАСС.

«Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера, – сказал Водолацкий.

Парламентарий также отметил, что взятие под контроль ВС РФ данного населенного пункта приведет к снижению интенсивности обстрелов Белгородской области.

Он подчеркнул, что российская армия продолжает развивать наступление на те территории, с которых ВСУ производят пуск ракет по российским объектам.

18 мая Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Старица в Харьковской области. По данным ведомства, российские военные продолжили движение в глубину обороны ВСУ, уничтожая живую силу и технику противника.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов под Харьковом.

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