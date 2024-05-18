Шольц высказался о полномасштабной наземной операции в Рафахе

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны в Европе едины во мнении о том, что думать в текущий момент о нападении на Рафах является безответственным. Там миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты, добавил Шольц. Он считает, что нападение на Рафах не может закончиться хорошо.

До этого министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что справедливое решение по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной приобретает особую важность на фоне роста напряженности в регионе.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.