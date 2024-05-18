В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Северную Корею готовится. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, подготовка визита идет своим ходом.

До этого руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что визит президента РФ в Китай подтверждает, что отношения двух государств превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

Накануне помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно.

Издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

Также Путин высказал мысль, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая, затрагивающий такие сектора, как электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.