Американский боксер назвал Усика животным

Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес признался, что будет болеть за британца Тайсона Фьюри в поединке против Александра Усика, передает Boxing Scene.

«Сердцем я за Тайсона Фьюри, но мозг говорит, что Усик сильнее. Это будет великолепный бой. Усик — животное. Его боксирование — как искусство. Он может вырубить любого в любой момент», — сказал Дэвид Бенавидес.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновника переноса оштрафуют на $10 млн из гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее британский боксер объяснил, почему Фьюри проиграет Усику.