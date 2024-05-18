На Украине предупредили о возможных отключениях света в двух регионах

Аварийные отключения света возможны в Харьковской и Полтавской областях Украины 19 мая. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Возможны аварийные отключения <...> абонентов в Полтавской и Харьковской областях. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах», — говорится в сообщении.

При этом в других регионах отключения не прогнозируются.

Накануне министерство энергетики Украины заявило о повреждении энергетического объекта в Винницкой области, в результате чего без света остались более 20 тысяч потребителей.

16 мая член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко сообщил, что отключения электроэнергии, которые происходят на Украине, могут продлиться до августа. Он также отметил, что будущая зима будет очень трудной, и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду.

Премьер Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины одной из самых сложных.