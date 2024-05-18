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Житель Норильска спас ребенка и был ранен, когда обезвреживал убийцу соседки

Житель Норильска заявил о неадекватном состоянии мужчины, убившего жену и ранившего сына

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Житель Норильска зарезал в квартире свою жену и ранил ножом ребенка, после чего выбежал на улицу и начал нападать на прохожих. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец произошедшего Владимир (имя изменено). Он заявил, что ему удалось повалить мужчину и отобрать у него оружие, однако тот успел его ранить. По словам Владимира, нападавший был в невменяемом состоянии и что-то кричал.

«Мне в больнице сказали, что он в квартире свою жену зарезал. Потом за сыном выбежал, его зарезал. Но сын живой, в больнице сейчас. Моя жена услышала крики о помощи женщины еще одной с ребенком. Я вначале посмотрел в окно, он побежал за пацаном, за сыном. Я выбежал. Он кричал, невменяемый был, потому что он сразу на меня побежал. Я один удар сделал в левую руку, в плечо, потом несколько ударов я отбил, а последний не смог, он мне под ребро попал. Я его как-то завалил, ножик отобрал и выкинул, мужики подошли — так и задержали. Я его завалил, прыгнул на него. Не знаю, как получилось, но обезвредили. Мужики помогли. Он неадекватный, орал что-то. Я уже не в состоянии, у меня уже кровь с левой стороны. Женщина какая-то наложила мне жгут на левую руку. Потом на левую подмышку наложили повязку и скорая приехала. Мне зашили, там глубина 10 сантиметров говорят», — сказал он.

18 мая региональный СК сообщил, что в Норильске мужчина, будучи пьяным, хотел выяснить отношения со своей сожительницей, проживающей с тремя детьми. На лестничной площадке перед квартирой он встретил 12-летнего пасынка, которого ударил ножом в шею, а затем — зашел в дом и ранил женщину. На выходе из квартиры он встретил соседей и также нанес им несколько ударов ножом. Отмечалось, что нападавший был задержан, его отвезли в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Ранее в Госдуме заявили о необходимости запрета на приближение после убийства женщины бывшим мужем на Урале.

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