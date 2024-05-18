Путин поручил до конца лета восстановить пострадавшее от паводков жилье

Власти должны к окончанию летнего сезона успеть восстановить жилые здания, пострадавшие от весеннего паводка. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым, сообщает ТАСС.

«Нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд», – сказал Путин, добавив, что лето пройдет быстро.

Глава государства также отметил необходимость скорейшего проведения оценки ущерба от наводнений, что, по его словам, позволит быстрее провести работы по осушению пострадавших территорий.

До этого глава МЧС Александр Куренков заявил, что 1 373 жилых строений и 10 720 участков попали в зону подтопления в этом году. По словам главы ведомства, от сезонного половодья также пострадали 84 участка автомобильных дорог и 11 важных социальных объектов.

Ранее в оперативных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ.