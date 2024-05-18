В Белгородской области открыли ПВР для беженцев из Харьковской области

в Белгородской области открыли пункт временного размещения для беженцев из Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пророссийской администрации Харькова Виталия Ганчева.

Подчеркивается, что желающим будет оказана «вся необходимая помощь».

До этого мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.