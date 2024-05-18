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В Белгороде произошли взрывы

РИА Новости сообщает о пяти взрывах в центре Белгорода

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

В центре Белгорода произошло пять взрывов. Об этом пишет РИА Новости.

Взрывы произошли в районе Соборной площади.

Перед этим (в 21:12 по мск) в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Уже в 21:23 по мск она была отменена.

Днем 18 мая в центре Белгорода также произошла серия взрывов на фоне ракетной опасности.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в Белгородской области открыли ПВР для беженцев из Харьковской области.

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