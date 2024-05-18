На Украине медика перепутали с военкомом и побили

В украинском городе Днепре неизвестные избили военного медика, приняв за сотрудника ТЦК (территориального центра комплектации, аналог военкомата). Об этом пишет «Страна.ua».

Против мужчины применили слезоточивый газ, после чего ему разбили очки ударом по лицу.

До этого в Синельниково в Днепропетровской области Украины мужчина ударил ножом военкома при исполнении обязанностей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее «Страна.ua» показала кадры принудительной мобилизации на улице Харькова.