Футболист «Динамо» Тюкавин получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что форвард бело-голубых получил травму в игре с «Крыльями Советов», передает «Спорт-Экспресс».

«Костя получил небольшую травму. А что там и как, скажут врачи», — сказал Сафонов.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее Станислав Черчесов одним словом отреагировал на победу «Динамо» над «Крыльями Советов».