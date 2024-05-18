В России названо число подтопленных домов из-за паводков

Глава МЧС Российской Федерации заявил, что 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков подтоплены в России в результате весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в 10 субъектах страны в 117 населенных пунктах подтоплены 1 373 жилых дома, 5 892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.

Куренков отметил, что власти выплатили около 7 млрд рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками и природными пожарами в некоторых регионах страны является «горячей».

Он отметил, что оценку ущерба гражданам от паводков необходимо проводить незамедлительно и без задержек.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что режим чрезвычайной ситуации введен в Намском районе, где в результате прохождения паводка на реке Лене фиксируются подтопления.

В правительстве региона подчеркнули, что в районе осуществили расстановку и распределение группировки спасателей.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.