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Марюс Вайсберг рассказал, почему снял Собчак в фильме «Гитлер, капут»

Режиссер Вайсберг заявил, что Собчак попала в образ в фильме «Гитлер, капут»

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Режиссер Марюс Вайсберг в разговоре с PROZvezd заявил, что Ксения Собчак хорошо попала в свой образ в комедии «Гитлер, капут».

«Если честно, не очень понимаю: какая Собчак – актриса, но то, что она – яркая личность, — это факт. Для фильма «Гитлер, капут!» мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ. В фильме «Конец славы» снялся мой друг Филипп Киркоров. Точнее, просто записал видео на мобильный телефон и прислал мне», — отметил Вайсберг.

По словам режиссера, для многих актеров его фильм «Конец славы» стал чистилищем. Он считает, что благодаря картине многим артистам удалось сбросить с себя груз «великого актера». Вайсберг также признался, что считает Марго Робби и Кейт Бланшетт очень красивым актрисами, хотя их красота по типажу отличается. Он также предположил, что в его комедии, которая будет являться продолжением фильма «Укрощение строптивого», снимется певица Дженнифер Лопес.

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