«Краснодар» одолел «Сочи» и сохранил шансы на победу в РПЛ

«Краснодар» на выезде одержал победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

За «Сочи» двумя точными ударами отметился Сауль Гуарирапа. В составе «Краснодара» голы на свой счет записали Никита Кривцов, Эдуард Сперцян и Мозес Кобнан, который отличился в компенсированное время.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и не потерял шансы догнать «Динамо», которое идет с 56 баллами на первом месте. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко.

Сочинцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ, набрав 23 очка.

В последнем туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Сочи» померится силами с казанским «Рубином».

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