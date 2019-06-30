Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье.

«Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко», - сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.

Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.

«Разговаривая, мы ничего не теряем», - добавил Трамп.

По его словам, встреча пока что не определена окончательно. «Посмотрим, что будет, ничто еще не окончательно», - сказал Трамп.