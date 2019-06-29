«Нет прорывных решений»: Путин об итогах G20

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал итоги саммита G20, который прошел в Осаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на скепсис, выражавшийся накануне саммита, он показал свою востребованность.

Глава государства отметил, что есть определенные результаты, но при этом, добавил он, нет никаких прорывных решений.

В то же время, он уточнил, что участники G20 договорились об улучшении мировой торговой системы, в том числе ВТО, а также о противостоянии информации о терроризме в Сети.

Ранее Путин высказался о встрече с американским лидером Дональдом Трампом.