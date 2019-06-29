Путин и Абэ обсудят заключение мирного договора

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих переговорах в рамках саммита G20 собираются обсудить возможность заключения мирного договора между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора», — заявил Абэ.

Он также выразил надежду на обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества как в широких областях, так и по международным вопросам.

Путин добавил, что рад поговорить о всех аспектах отношений между Японией и Россией.

Абэ отметил результативность встреч министров иностранных дел Японии и России, а также переговоры других представителей стран.

Ранее сообщалось, что Путина пригласили на матч сборных России и Японии по регби.