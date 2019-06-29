Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией

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Представители грузинской диаспоры на территории России обратились к президенту страны Владимиру Путину и попросили его восстановить воздушное сообщение между странами, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, президенту России направили открытое письмо, в котором отметили, что некоторые силы стремятся к ухудшению отношений между Москвой и Тбилиси. Кроме того, представители диаспоры обеспокоены сложившейся ситуацией, так как от последствий обычно страдает простой народ.

«Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию», — говорится в заявлении.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что российского депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова не пустят в страну.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.