Путин пришел с термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом. Об этом сообщает РИА «Новости».
На кадрах, которых были сделаны в ходе ужина, видно, как Путин пьет из белого термостакана.
«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — пояснил Песков.
Он добавил, что это обычное явление, когда российский лидер, принимая участие в различных мероприятиях, приносит с собой свою кружку, сохраняющую тепло.
Ранее сообщалось, что лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом.