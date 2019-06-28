Путин пришел с термосом на ужин лидеров G20

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах, которых были сделаны в ходе ужина, видно, как Путин пьет из белого термостакана.

«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — пояснил Песков.

Он добавил, что это обычное явление, когда российский лидер, принимая участие в различных мероприятиях, приносит с собой свою кружку, сохраняющую тепло.

Ранее сообщалось, что лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом.