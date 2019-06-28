Севшего не в то кресло депутата вновь потянуло в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов после нападения на него в Тбилиси не исключил возможности посетить снова посетить Грузию, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что хочет поехать туда в личных целях.

При этом он пояснил, что сейчас туда не собирается.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.