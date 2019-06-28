Мэй поставила ультиматум Путину

Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, передает ТАСС. Об этом сказал представителя британского премьер-министра.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — заявил представитель Мэй.

По его словам, Мэй и Путин обсудили вопросы, «вызывающие международную обеспокоенность».

«Она (Мэй) ясно дала понять, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что Россия стоит за атакой [в Солсбери]», — сказал представитель.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что назовет версию Лондона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, которые 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.